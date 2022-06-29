Леся Цуренко одолела Ангелину Калинину на Уимблдонском турнире.

В среду, 29 июня, на Wimbledon-2022 встретились две представительницы Украины - первая ракетка страны Ангелина Калинина из Новой Каховки и киевлянка Леся Цуренко.

В рамках второго круга победу в трех сетах одержала более опытная украинская спортсменка.

Wimbledon-2022. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3

Поединок украинок продлился 2,5 часа. Первый сет взяла Калинина, но во втором Цуренко удалось выровнять положение. Третий сет продлился ровно час, соперницы устраивали длительные розыгрыши, не желая уступать ни одного очка, и в игре нервов сильнее оказалась Цуренко.

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко второй раз в карьере пробилась в третий круг травяного мейджора. Впервые ей это удалось в 2017-м.

Напомним, обе теннисистки стартовали с основного раунда турнира - Калинина в непростом поединке сломила сопротивление Анны Бондар из Венгрии - 4:6, 6:2, 6:4, а Цуренко в двух сетах справилась с британкой Джоди Барредж - 6:2, 6:3.

За выход в 1/8 финала Леся Цуренко сразится против немецкой теннисистки Юле Нимайер, которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии.

Добавим, что Цуренко повторила свой лучший результат в Лондоне - в 2017 году украинка также дошла до третьего круга.

Wimbledon-2022: главное