Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину, который поддерживает войну в Украине.

Титулованный польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по скоростным шахматам, который состоялся в Узбекистане.

Перед началом поединка представитель страны-террориста традиционно протянул руку Дуде, когда садился за шахматную доску. Однако польский гроссмейстер жестом руки показал, что отказывается от рукопожатия.

Согласно регламенту турнира, Дуду могли дисквалифицировать за нарушение правил "честной игры". Впрочем, организаторы не стали обращать внимания на инцидент, и в конце концов партия завершилась вничью.

Стоит отметить, что Денис Хисматуллин известен тем, что поддерживает войну РФ против Украины и президента страны-террориста Владимира Путина. Хисматуллин является тренером предателям Украины Сергея Карякина. Вместе они неоднократно ездили на оккупированные территории, где посещали расположение российских военных и помогали им.

Добавим, что Ян-Кшиштоф Дуда считается шахматным вундеркиндом: он достиг титула гроссмейстера в возрасте 15 лет. В 2014 году поляк завоевал титул чемпиона Европы по быстрым шахматам. Также он является чемпионом Польши 2018 года и обладателем Кубка мира 2021 года.

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