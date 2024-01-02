Он моложе нынешнего рекордсмена на 4 месяца.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) присвоила звание гроссмейстера 14-летнему украинскому шахматисту Игорю Самуненкову. Как отмечают в Федерации шахмат Украины, он стал действующим самым молодым гроссмейстером в мире.

"Его сверстник - американец Абгиманью Мишра (05.02.2009), который в свое время установил рекорд, став гроссмейстеромом в 12 лет 4 месяца 25 дней, старше Игоря (15.06.2009) на четыре месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень профессионально занимается шахматами с восьми лет. В 2021-м он получил звание мастера ФИДЕ, а в 2022-м - международного мастера. В 2023 году он выполнил нормы на чемпионате Европы-2023 в Словении, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Венгрии и Polish Extraliga в Польше, поэтому ФИДЕ решили присвоить ему звание гроссмейстера.

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Отмечается, что Самуненков - четвертый самый молодой гроссмейстер в истории Украины.

Напомним, в ноябре на войне в Украине погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Он пошел защищать страну в начале полномасштабного вторжения РФ.

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