Украинских шахматисток на турнире заменят представительницы Грузии и Индии.

Известные украинские шахматистки Мария и Анна Музычук снялись с третьего этапа женского Гран-при, который пройдет в Нью-Дели.

Об отказе украинок от участия в турнире сообщила Международная федерация шахмат (FIDE). Организация не уточняет, почему сестры Музычук пропускают турнир, однако вероятным поводом для этого стало участие россиянок.

Ранее стало известно, что в турнире в Нью-Дели выступят представительницы страны-террориста Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

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Украинских шахматисток на соревнованиях заменят представительницы Грузии и Индии Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу соответственно.

Стоит отметить, что Петер Гейне Нильсен, тренер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, в своем Твиттере поддержал украинских шахматисток и осудил допуск к турниру спортсменов страны-агрессора.

"Недавно сестры Музычук отказались от участия в Гран-при FIDE, на котором выступают российские игроки. Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", - написал Нильсен.

Напомним, по обновленному рейтингу FIDE Мария занимает 10 место, а Анна оказалась на 12 месте. Таким образом, Музычук-старшая впервые с октября 2008 года вылетела из топ-10.

Этап женского Гран-при в Нью-Дели начнется 24 марта.

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