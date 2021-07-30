Одной из надежд на медаль в Токио была сборная Украины по фехтованию на шпагах. Но, к сожалению, наши ребята не смогли попасть на пьедестал.
Украинская сборная в составе с Игорем Рейзлиным, Богданом Никишиным, Романом Свечкарем и Анатолием Гереем уступила в четвертьфинале китайской команде, а затем соревновалась с французами за пятую строчку. Этот поединок Франция выиграла у нас со счетом 45:39, а сборная Украины финишировала шестой.
Никишин расстроенно прокомментировал этот провал для Спорт Сегодня.
"Никаких эмоций. Проиграли, полностью провалена Олимпиада в моем случае, как в командных, так и в личных соревнованиях. Результат более чем отрицательный. Пока никаких эмоций, только сожаление и грусть. Жизнь продолжается, нужно идти дальше", - сказал Никишин сразу после фиаско.
Отметим, что Никишин в индивидуальной шпаге свое выступление прекратил на стадии 1/16 финала. Свичкарь тоже выбыл из соревнований синхронно с Никишиным.
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Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.