Богдан Никишин разочарован, что украинская сборная заняла лишь шестое место в командных соревнованиях.

Одной из надежд на медаль в Токио была сборная Украины по фехтованию на шпагах. Но, к сожалению, наши ребята не смогли попасть на пьедестал.

Украинская сборная в составе с Игорем Рейзлиным, Богданом Никишиным, Романом Свечкарем и Анатолием Гереем уступила в четвертьфинале китайской команде, а затем соревновалась с французами за пятую строчку. Этот поединок Франция выиграла у нас со счетом 45:39, а сборная Украины финишировала шестой.

Никишин расстроенно прокомментировал этот провал для Спорт Сегодня.

"Никаких эмоций. Проиграли, полностью провалена Олимпиада в моем случае, как в командных, так и в личных соревнованиях. Результат более чем отрицательный. Пока никаких эмоций, только сожаление и грусть. Жизнь продолжается, нужно идти дальше", - сказал Никишин сразу после фиаско.

Отметим, что Никишин в индивидуальной шпаге свое выступление прекратил на стадии 1/16 финала. Свичкарь тоже выбыл из соревнований синхронно с Никишиным.

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Автор: Артем Будрин