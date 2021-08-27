Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Чикаго на хардовом покрытии.
В четвертьфинале звездная украинка уверенно обыграла представительницу Франции Кристину Младенович (№57 WTA). Поединок выдался для Свитолиной легким и непринужденным - 6:1, 6:0. Элина без проблем справилась с соперницей за два сета.
Свитолина ранее дважды проигрывала Младенович, а эта победа стала первой.
В полуфинале украинка сыграет против своей ровесницы из Швеции Ребеки Петерсон (№59 WTA).
Напомним, что в первом и втором кругах Свитолина тоже расправилась с французскими теннисистками. Сперва Элина обыграла Клару Бюрель, а потом Фиону Ферру.
Видеообзор поединка Свитолиной против Младенович обнародовал YouTube-канал WTA.