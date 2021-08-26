Украинская теннисистка третий поединок подряд будет играть против представительницы Франции.

Звезда отечественного спорта Элина Свитолина смогла выйти в третий круг на турнире в американском Чикаго.

В 1/8 финала 26-летняя украинка обыграла представительницу Франции Фиону Ферро (№80 WTA). Элина победила в двух сетах - 6:4, 6:4.

Свитолина в четвертьфинале тоже сыграет против француженки. Кристина Младенович (№57 WTA) попытается помешать Элине выйти в полуфинал. Отметим, что Младенович дважды побеждала Свитолину в своей карьере и пока не уступала ни разу. Украинка должна быть бдительной и подтвердить, что она не зря имеет статус шестой ракетки мира.

Напомним, что Свитолина на старте соревнований в Чикаго также одолела французскую теннисистку.

Турнир в Чикаго имеет солидный призовой фонд - 232 тысячи долларов.

Заметим, что в четвертьфинале примет участие также Марта Костюк, которая в Чикаго еще ни одного сета не проиграла.

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Автор: Артем Будрин