Марта Костюк продолжает борьбу на турнире в США.

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела стадию 1/8 финала на турнире в Чикаго с призовым фондом 235 тысяч долларов.

Костюк, которая является 56-й ракеткой мира, обыграла эстонку Кайю Канепи (№69 в рейтинге WTA).

Матч продлился 1 час и 33 минуты, Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале соперницей украинки станет россиянка Варвара Грачева (№88 в мировом рейтинге).

Напомним, что украинка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Чикаго, преодолев первый раунд.

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Автор: Антон Дударь