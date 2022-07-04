В воскресенье, 3 июля, на трассе Сильверстоун в Нортгемптоншире состоялся десятый этап Формулы-1.
Старт гонки едва не закончился трагедией. В первом же повороте после старта произошла массовая авария. Больше всего повреждений получил болид "Альфа Ромео", за рулем которого находился китаец Гуанью Чжоу.
В инциденте с аварией Чжоу поучаствовали еще два пилота: Джордж Рассел и Пьер Гасли. После того как погасли стартовые огни, британец ехал справа, француз по центру, но чуть сзади, а Гуаньюй находился слева, вровень с гонщиком "Мерседеса". Практически сразу после того как автомобили тронулись с места, произошло одновременное столкновение этих пилотов. В результате чего болид Рассела развернуло, и он полетел на автомобиль Чжоу.
После столкновения машина Чжоу на скорости сделала несколько сальто, "приземлилась" на крышу и, "лавируя" верх тормашками, влетела в отбойник - искры летели во все стороны.
Видео аварии:
— Dan ☯︎🏴 (@DanLewis1999) July 3, 2022
Гуанью чудом избежал смертельных травм. Китайский пилот на носилках был доставлен в медицинский центр. В команде гонщика подтвердили, что он находится в сознании.
"После аварии на старте Гран-при Великобритании Чжоу Гуаньюй находится в сознании и сейчас направляется в медицинский центр автодрома для прохождения обследования", - сообщили представители "Альфа Ромео" в социальных сетях.
После аварии итоги первого круга были обнулены, а старт гонки был организован заново.
Победу в гонке одержал испанец Карлос Сайнс. Для пилота "Феррари" это дебютная победа в Гран-при.
В топ-3 попали Перес и Хэмилтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер финишировал 4-м. Лидер общего зачета Макс Ферстаппен занял седьмое место.
Благодаря победе в Гран-при Великобритании Сайнс поднялся в топ-4 общего зачета - 127 очков. У его партнера по команде Шарля Леклера 138 очков.
Личный зачет Формулы-1
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 181
2. Серхио Перес ("Ред Булл") – 147
3. Шарль Леклер ("Феррари") – 138
4. Карлос Сайнс ("Феррари") – 127
5. Джордж Расселл ("Мерседес") – 111
Кубок конструкторов (командный зачет)
1. "Ред Булл" - 328 очков
2. "Феррари" - 265
3. "Мерседес" - 204
4. "Макларен" - 73
5. "Альпин" - 67
Следующий этап Формулы-1 пройдет Гран-при Австрии состоится 10 июля на трассе Ред Булл Ринг.
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