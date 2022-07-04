Больше всех пострадал пилот "Альфа Ромео" Гуанью Чжоу.

В воскресенье, 3 июля, на трассе Сильверстоун в Нортгемптоншире состоялся десятый этап Формулы-1.

Старт гонки едва не закончился трагедией. В первом же повороте после старта произошла массовая авария. Больше всего повреждений получил болид "Альфа Ромео", за рулем которого находился китаец Гуанью Чжоу.

В инциденте с аварией Чжоу поучаствовали еще два пилота: Джордж Рассел и Пьер Гасли. После того как погасли стартовые огни, британец ехал справа, француз по центру, но чуть сзади, а Гуаньюй находился слева, вровень с гонщиком "Мерседеса". Практически сразу после того как автомобили тронулись с места, произошло одновременное столкновение этих пилотов. В результате чего болид Рассела развернуло, и он полетел на автомобиль Чжоу.

После столкновения машина Чжоу на скорости сделала несколько сальто, "приземлилась" на крышу и, "лавируя" верх тормашками, влетела в отбойник - искры летели во все стороны.

Видео аварии:

Гуанью чудом избежал смертельных травм. Китайский пилот на носилках был доставлен в медицинский центр. В команде гонщика подтвердили, что он находится в сознании.

"После аварии на старте Гран-при Великобритании Чжоу Гуаньюй находится в сознании и сейчас направляется в медицинский центр автодрома для прохождения обследования", - сообщили представители "Альфа Ромео" в социальных сетях.

После аварии итоги первого круга были обнулены, а старт гонки был организован заново.

Победу в гонке одержал испанец Карлос Сайнс. Для пилота "Феррари" это дебютная победа в Гран-при.

В топ-3 попали Перес и Хэмилтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер финишировал 4-м. Лидер общего зачета Макс Ферстаппен занял седьмое место.

Благодаря победе в Гран-при Великобритании Сайнс поднялся в топ-4 общего зачета - 127 очков. У его партнера по команде Шарля Леклера 138 очков.

Личный зачет Формулы-1

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 181

2. Серхио Перес ("Ред Булл") – 147

3. Шарль Леклер ("Феррари") – 138

4. Карлос Сайнс ("Феррари") – 127

5. Джордж Расселл ("Мерседес") – 111

Кубок конструкторов (командный зачет)

1. "Ред Булл" - 328 очков

2. "Феррари" - 265

3. "Мерседес" - 204

4. "Макларен" - 73

5. "Альпин" - 67

Следующий этап Формулы-1 пройдет Гран-при Австрии состоится 10 июля на трассе Ред Булл Ринг.

Вас также могут заинтересовать новости: