Полиция задержала Новака Джоковича, которому вчера министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу.
Об этом сообщает CTV News.
Правоохранительные органы решили арестовать лучшего теннисиста планеты, чтобы тот ждал судебное заседание не на воле, а в гостинице для мигрантов в Мельбурне. Отмечается, что иммиграционная полиция уже провела допрос Новака.
Окончательное судебное слушание назначено на 16 января: там рассмотрят апелляционную жалобу 34-летнего серба. Джоковичу грозит депортация.
Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию
- Сербский теннисист публично выступает против вакцинации от ковида. Сначала ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на турнире Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.
- Организаторы турнира Australian Open-2022 хоть и сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки" и депортировало серба из страны. Однако Джокович подал апелляцию и выиграл австралийский суд. В конце концов министр Алекс Хоук личным решением аннулировал визу.
- Позже Джоковича обвинили в ложных показаниях в анкете для получения визы.
Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Например, теннисистку из России не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.