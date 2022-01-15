Сербский теннисист близок к депортации.

Полиция задержала Новака Джоковича, которому вчера министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу.

Об этом сообщает CTV News.

Правоохранительные органы решили арестовать лучшего теннисиста планеты, чтобы тот ждал судебное заседание не на воле, а в гостинице для мигрантов в Мельбурне. Отмечается, что иммиграционная полиция уже провела допрос Новака.

Окончательное судебное слушание назначено на 16 января: там рассмотрят апелляционную жалобу 34-летнего серба. Джоковичу грозит депортация.

Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию