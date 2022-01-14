Знаменитому сербскому теннисисту Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу в Австралии.
Как сообщает BBC, такое решение было принято министром иммиграцииАлексом Хоуком. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.
"Сегодня я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу, имевшуюся у господина Новака Джоковича, по медицинским соображениям и на том основании, что это отвечает общественным интересам", - говорится в заявлении Хоука.
Читайте такжеЛучший теннисист мира Джокович рискует сесть в тюрьму: скандал получил продолжениеПремьер-министр Австралии Скотт Моррисон также выступил с заявлением по поводу того, что 20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" повторно аннулировали визу.
"Я заметил решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка - на том основании, что это отвечало общественным интересам.
Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика - одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев", - приводит слова премьера ABC.
Читайте такжеAustralian Open-2022: украинки узнали имена своих соперниц в основной сеткеЮрист Джоковича сказал, что основной аргумент для оспаривания аннулирования визы содержится в решении министра: там он говорит, что Джокович соблюдал законы, имеет природный иммунитет от коронавируса и имел причины для медотвода от прививки.
А единственным основанием для отмены визы министр называет то, что пребывание Джоковича в Австралии может "взбудоражить" антиваксеров.
Юрист также рассказал The Guardian, чего сейчас стоит ждать:
"Будут разбираться в формальностях для будущего заседания. Юристы Джоковича будут бороться за ускоренный процесс. Ставки высоки!".
Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию
- 34-летний серб публично выступает против вакцинации от ковида. Сначала ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на турнире Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.
- Организаторы турнира Australian Open-2022 хоть и сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки" и депортировало серба из страны. Однако Джокович подал апелляцию и выиграл суд.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Например, российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
- Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.