Новака Джоковича депортируют из Австралии.

Знаменитому сербскому теннисисту Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу в Австралии.

Как сообщает BBC, такое решение было принято министром иммиграцииАлексом Хоуком. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.

"Сегодня я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу, имевшуюся у господина Новака Джоковича, по медицинским соображениям и на том основании, что это отвечает общественным интересам", - говорится в заявлении Хоука.

Читайте такжеЛучший теннисист мира Джокович рискует сесть в тюрьму: скандал получил продолжениеПремьер-министр Австралии Скотт Моррисон также выступил с заявлением по поводу того, что 20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" повторно аннулировали визу.

"Я заметил решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка - на том основании, что это отвечало общественным интересам.

Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика - одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев", - приводит слова премьера ABC.

Читайте такжеAustralian Open-2022: украинки узнали имена своих соперниц в основной сеткеЮрист Джоковича сказал, что основной аргумент для оспаривания аннулирования визы содержится в решении министра: там он говорит, что Джокович соблюдал законы, имеет природный иммунитет от коронавируса и имел причины для медотвода от прививки.

А единственным основанием для отмены визы министр называет то, что пребывание Джоковича в Австралии может "взбудоражить" антиваксеров.

Юрист также рассказал The Guardian, чего сейчас стоит ждать:

"Будут разбираться в формальностях для будущего заседания. Юристы Джоковича будут бороться за ускоренный процесс. Ставки высоки!".

Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию