Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина на 540-й строчке с 77-ю очками.

Марта Костюк стала новой первой ракеткой Украины, свидетельствует обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Весь прошлый год этот титул принадлежал Ангелине Калининой.

20-летняя киевлянка Марта Костюк набрала 1190 рейтинговых очков и занимает 40-е место в зачете профессионалок.

По сравнению с предыдущим рейтингом, Костюк потеряла 4 позиции. В то же время первая ракетка Украины Калинина потеряла 13 позиций и заняла 47-е место с 1067 рейтинговыми баллами.

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Кроме Костюк и Калининой в топ-100 рейтинга попали еще две украинки – Леся Цуренко (поднялась на 9 позиций и заняла 68-е место с 819 очками) и Екатерина Байндль (поднялась на 1 позицию и заняла 81-е место с 748 очками). Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина на 540-й строчке с 77-ю очками.

Тройка лучших теннисисток планеты не изменилась. Рейтинг возглавляют польская спортсменка Ига Свентек, беларуска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Украинские теннисисты и теннисистки - последние новости

В апреле бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина триумфально стартовала на теннисном турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо. Звезда украинского тенниса Свитолина одержала первую победу после возобновления карьеры.

А накануне Элина Свитолина уступила в матче полуфинала Челленджера во французском Сен Мало сопернице из США – 48-й ракетке мира Слоун Стивенс – и вылетела из турнира WTA за шаг до финала. Украинка сыграла в полуфинале соревнования такого уровня впервые за почти два года.

В марте состоялся финальный матч на турнире серии WTA 250 в американском Остине. На нем украинка Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA в карьере, разбив в финале россиянку.

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