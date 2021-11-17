Достижениями похвалились спортсмены со всех уголков мира.

Книга рекордов Гиннеса пополнилась новыми спортивными достижениями. Американский прыгун перепрыгнул пять лондонских такси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Великобритании американский прыгун перепрыгнул сразу пять лондонских такси. При этом ширина каждого из авто более 1,5 метра.

Читайте такжеПоявилось фото модели с самыми длинными ногами в миреКроме того, британский гимнаст поразил невероятным сальто между двумя турниками, расположенными на расстоянии шести метров. Он побил свой предыдущий мировой рекорд, увеличив расстояние до 13 сантиметров.

В свою очередь футболистка из Венесуэлы добавила к немалой коллекции рекордов новые награды за трюки с мячом. Китайский спортсмен, балансируя на руках, смог перетянуть легковушку на 50 метров.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 ноября национальная сборная Украины в непростом матче заключительного тура квалификации на чемпионат мира-2022 обыграла в гостях Боснию и Герцеговину (2:0).

Данный триумф стал всего лишь вторым в отборе для украинской команды, еще 6 игр завершились ничейным результатом.

Автор: Анастасия Горбачева