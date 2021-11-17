Украина, благодаря победам над боснийцами и финнами, сыграет в плей-офф отбора на мундиаль.

Во вторник, 16 ноября, национальная сборная Украины в непростом матче заключительного тура квалификации на чемпионат мира-2022 обыграла в гостях Боснию и Герцеговину (2:0).

Данный триумф стал всего лишь вторым в отборе для украинской команды, еще 6 игр завершились ничейным результатом.

Сборной Украины для выхода в плей-офф европейского отбора понадобилось меньше всего побед с 1998 года, когда в квалификации на мундиаль начали принимать участие 32 команды, сообщает Tribuna.com.

Читайте такжеС кем может сыграть Украина: стали известны все участники плей-офф отбора на ЧМ-2022В 1998 году сборная Венгрии сумела всего с 3 победами в квалификации пробиться в плей-офф, где проиграла Сербии и Черногории по сумме двух игр со счетом 1:12.

Вторые места в своих группах европейской квалификации с двумя победами ранее также занимали сборные Норвегии (ЧМ-2010) и Дании (ЧМ-2014), но они были худшими среди команд, занявших вторые позиции, следовательно, в плей-офф пробиться не смогли.

Ближайшими к Украине по показателю побед в нынешней квалификации стали сборные Италии и Уэльса - у них по пять выигрышей.

Читайте такжеКатар-2022: какие сборные уже обеспечили себе место в финальной части чемпионата мираСреди команд, которые выиграли заняли первые места в своих группах отбора на ЧМ-2022 меньше всех побед у сборных Франции и Швейцарии - по 5.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала.

Перед жеребьевкой команды будут разбиты на шесть сеяных и шесть несеяных в зависимости от результатов на групповом этапе. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Владимир Медяник