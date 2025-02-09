Украинские спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате мира по парабиатлону

На чемпионате мира по парабиатлону 2025, который проходил в словенской Поклюке, украинским спортсменам удалось завоевать 14 медалей. Также наша сборная заняла первое место в командном зачете, сообщает "Суспільне".
Всего украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. В общем зачете наша страна оказалась лидером, опередив Канаду и США, чьи команды получили 6 и 5 медалей соответственно.
Все медали Украины на чемпионате мира по парабиатлону 2025
Золотые медали:
- Александр Казик - спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);
- Александра Кононова - гонка преследования (класс стоя);
- Григорий Волчинский - гонка преследования (класс стоя).
Серебряные медали:
- Ирина Буй - гонка преследования (класс стоя);
- Ярослав Решетинский - (гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения).
Бронзовые медали:
- Александра Кононова - спринт, индивидуальная гонка (класс стоя);
- Александр Алексик - гонка преследования (класс сидя);
- Анатолий Ковалевский - гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);
- Григорий Волчинский - индивидуальная гонка (класс стоя).
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