Украинские спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате мира по парабиатлону

Всего украинцам удалось завоевать 14 медалей.

На чемпионате мира по парабиатлону 2025, который проходил в словенской Поклюке, украинским спортсменам удалось завоевать 14 медалей. Также наша сборная заняла первое место в командном зачете, сообщает "Суспільне".

Всего украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. В общем зачете наша страна оказалась лидером, опередив Канаду и США, чьи команды получили 6 и 5 медалей соответственно.

Все медали Украины на чемпионате мира по парабиатлону 2025

Золотые медали:

Видео дня

Александр Казик - спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);

Александра Кононова - гонка преследования (класс стоя);

Григорий Волчинский - гонка преследования (класс стоя).

Серебряные медали:

Ирина Буй - гонка преследования (класс стоя);

Ярослав Решетинский - (гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения).

Бронзовые медали:

Александра Кононова - спринт, индивидуальная гонка (класс стоя);

Александр Алексик - гонка преследования (класс сидя);

Анатолий Ковалевский - гонка преследования, индивидуальная гонка (класс с нарушением зрения);

Григорий Волчинский - индивидуальная гонка (класс стоя).

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