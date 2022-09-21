Александр Долгополов обратился к населению страны-агрессора.

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал начало "частичной" мобилизации в России.

"Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти помирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне до этого не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось", - написал Долгополов в Twitter.

Ранее Долгополов рассказывал, как он умеет метко стрелять после занятий с турецким офицером. Также он вместе с Сергеем Стаховским возил на передовую помощь защитникам Украины.

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Путин объявил частичную мобилизацию в России: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.

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