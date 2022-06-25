Звезды тенниса уехали в Донецкую область.

Звезды отечественного тенниса Александр Долгополов и Сергей Стаховский доставили солдатам на передовую необходимое снаряжение.

Долгополов сделал соответствующее сообщение в соцсетях.

"Спасибо всем. Мы с Сергеем Стаховским побывали на передовой в Донецкой области и передали ваши пожертвования нашим храбрым солдатам.

Побывав там лично, приходит осознание, что война продолжается, а мы все еще находимся в невыгодном положении в количестве артиллерийского оружия: на каждую украинскую пушку приходится 30 русских, на каждый снаряд россияне отвечают пятьюдесятью.

Защитники мотивированы и в хорошем настроении, но ситуация очень тяжелая и напряженная. Мы надеемся, что мир пришлет достаточно оружия как можно скорее, учитывая то количество, которое имеет наш враг.

Спасибо нашим героям. Слава Украине", - написал Долгополов на английском в соцсетях и прикрепил видео.

"Ситуация очень сложная. Тем, кто слишком релаксирует, советую собраться, как в первый месяц, и продолжать помогать, чем можете – освещать в социальных сетях, волонтёрить, готовить себя в военном плане, и все такое.

Поверьте, там совсем не снижена интенсивность боев, а дальнейший сценарий напрямую зависит от наших успехов. Вопрос оккупации крупных городов не снят", - добавил Долгополов на украинском.

Ранее Долгополов рассказывал, как он умеет метко стрелять после занятий с турецким офицером. Оба теннисиста служили в Теробороне Киева.

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