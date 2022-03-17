Известный в прошлом теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину, предварительно пройдя военную выучку в Турции у знакомого офицера.

33-летний спортсмен в Instagram сделал пост, где отметил, что он будет защищать родной Киев с оружием в руках.

"Спасибо нашим турецким друзьям. Конечно, за 5-7 дней я не стал Рэмбо, но с оружием я уже веду себя комфортно, а с 25 метров в спокойной обстановке тренировок попаду в голову в 3 из 5 случаев. Это мой дом, и мы будем его защищать с теми, кто остался и будем помогать, чем можем. Не собираюсь осуждать уехавших мужчин. Война – это страшно и не каждый к ней готов, всем нам есть что терять", – написал Долгополов.