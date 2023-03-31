Дипломат считает решение британцев аморальным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на разрешение британской теннисной ассоциации россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне. Как заявил дипломат на свои странице в Twitter, таким образом организаторы турнира помогли России.

Глава МИД считает, что это решение Ассоциации тенниса Великобритании является аморальным. Однако он предложил и свое решение проблемы, которое может реализовать британское правительство.

"Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", - заявил Кулеба.

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Отметим, что LTA выступила с официальным заявлением, в котором указала, что снимает с россиян и белорусов запрет на участие в соревнованиях на территории Великобритании. В том числе это касается и Уимблдона, на котором в прошлом году спортсмены из РБ и РФ соревноваться не могли.

Запрет был наложен непосредственно организаторами турнира. Из-за этого их оштрафовали на два миллиона долларов, а также угрожали полной дисквалификацией.

Однако россияне и белорусы смогут играть на Уимблдоне лишь с ограничениями. В том числе без флага и другой национальной символики.

После начала полномасштабной войны Уимлдон-2022 стал единственным турниром Большого шлема, на который не допустили российских и белорусских спортсменов. В следующих трех турнирах – во Франции (Rolland-Garros), США (US Open) и Australian-Open – эти запреты не действовали. Более того, белоруска Арина Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате Австралии в январе 2023-го года. На всех турнирах спортсмены из РФ и РБ выступали под нейтральным флагом.

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