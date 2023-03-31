В прошлом году представители стран-террористов не могли соревноваться на этом турнире Большого шлема.

Ассоциация тенниса Великобритании разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на Уимблдоне-2023. как говорится в сообщении LTA, теннисисты смогут принять участие в турнире Большого шлема под нейтральным флагом.

В апреле прошлого года британская теннисная ассоциация (LTA) запретила всем игрокам из РФ и Беларуси участвовать в теннисных турнирах на территории страны. С помощью такого шага LTA хотела послать "четкий сигнал российским и белорусским государствам, что их действия в Украине являются предметом международного осуждения".

От своих идей ассоциация не отступает, однако под давлением вынуждена уменьшить ограничения.

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"Мы по-прежнему считаем, что это был правильный курс действий, и хотим поблагодарить всех, кто его поддерживал. Прошел год, а страдания народа Украины в результате войны в их стране не прекращаются. Проблемы в теннисе или спорте относительно незначительны.

Однако наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам посещать наши турниры привело к значительным санкциям, наложенным на нас турами ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году", - говорится в обращении ассоциации.

Отметим, что из-за прошлогоднего решения LTA получила 1,6 миллиона фунтов штрафа, а также угрозу быть исключенной из международных теннисных организаций. Повторный шаг в этом сезоне мог еще больше усугубить положение британского тенниса, в частности отмену соревнований в Квинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом и следующем году.

В связи с этим LTA решила допустить российских и белорусских игроков, однако они должны будут подписать декларации о нейтралитете. В том числе и о неиспользовании пророссийской, о белорусской или провоенной символики.

"Эта новая декларация будет действовать на всех мероприятиях LTA с начала сезона на травяных кортах в Сербитоне. Соответствие декларациям о нейтралитете игрока будет регулироваться и обеспечиваться турами.

Будет также подход нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям, которые поддерживают Россию, Беларусь или войну от кого-либо на наших площадках, включая игроков и зрителей", - говорится в отчете.

Британская теннисная ассоциация подчеркнула, что и в дальнейшем продолжит поддерживать украинский народ.

Отметим, что Уимблдон-2022 стал единственным турниром Большого шлема в прошлом сезоне, на который не допустили российских и белорусских спортсменов. На аналогичных турнирах во Франции (Rolland-Garros) и США (US Open) эти запреты не действовали. Также на Australian-Open в начале 2023-го года участвовали представители стран-террористов. Более того, белоруска Арина Соболенко одержала победу в этом турнире.

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