Арина Соболенко заявила, что ничего плохого не сделала в сторону украинских теннисисток.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что она столкнулась с очень напряженной атмосферой в раздевалке на фоне натянутых отношений между некоторыми спортсменами после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

На пресс-конференции перед стартом турнира в Майами беларуская теннисистка заявила, что ничего плохого не сделала в сторону украинских теннисисток. Также спортсменка выразила надежду, что напряженность в отношениях с украинскими игроками со временем уменьшится.

"Мне было очень, очень тяжело, потому что я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке. Конечно, в Instagram много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с этим не сталкивалась. Мне было очень тяжело понять, что есть так много людей, которые действительно ненавидят меня без причины. Я имею в виду, я же ничего не делала.

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У меня были некоторые, не то чтобы драки, но странные разговоры, не с девушками, а с членами их команды. Это был тяжелый период, но сейчас все налаживается.

Я поняла, что это не моя вина, я не сделала им ничего плохого. И я уверена, что остальные российские и беларуские спортсмены тоже ничего не сделали украинцам.

Поняла, что это все эмоции, нужно просто игнорировать это и сосредоточиться на себе с пониманием, что я не сделала ничего плохого. А эмоции других я контролировать не могу.

Я все еще общаюсь с некоторыми украинками, но есть девушки, которые очень агрессивно настроены против нас. Поэтому я просто держусь подальше", - сказала Соболенко.

Добавим, что недавно украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выйти на матч против Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе.

Организаторы сообщили об отказе Цуренко за несколько минут до начала встречи. По информации СМИ, официальная версия отказа: "по личным причинам".

Позже стало известно, что Цуренко отказалась играть против Соболенко из-за панической атаки, вызванной разговором с главой WTA Стивом Саймоном о реакции тенниса на вторжение России.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будут написаны "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.

Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была совершенно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня огорчать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы ужасно", - приводит слова Цуренко btu.org.ua.

Первая ракетка мира Ига Свентек призвала к большей поддержке украинских игроков, заявив, что руководство тенниса делает недостаточно.

Призыв Свентек раскритиковала беларуская теннисистка и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

"Очевидно, что есть некоторые игроки, у которых есть какие-то другие чувства и поведение. В целом я не совсем разделяю мнение Иги. Я бы посоветовала ей посмотреть на то, что было сделано, прежде чем давать комментарии.

Как член Cовета игроков я буду рада предоставить все те факты, которые были сделаны. И я думаю, что это был бы более подходящий способ провести этот разговор", - заявила Азаренко.

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