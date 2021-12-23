Украинский каратист Станислав Горуна вступил в схватку с депутатом от партии "Свобода".

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна стал участником драки во Львовском районном совете. 32-летний каратист имел конфликт с депутатом от партии "Свобода", представителем председателя комиссии по вопросам культуры Богданом Федуном.

Сам Горуна представляет "Объединение Самопомощь".

Напомним, что Станислав недавно объяснил, почему после начала войны на востоке Украины посещал Россию и давал там мастер-классы по карате.

Станислав Горуна: достижения