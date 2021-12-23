Станислав Горуна / Фото REUTERS
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна стал участником драки во Львовском районном совете. 32-летний каратист имел конфликт с депутатом от партии "Свобода", представителем председателя комиссии по вопросам культуры Богданом Федуном.
Сам Горуна представляет "Объединение Самопомощь".
Драка во Львовском районном совете
Напомним, что Станислав недавно объяснил, почему после начала войны на востоке Украины посещал Россию и давал там мастер-классы по карате.
Станислав Горуна: достижения
- До Олимпийских игр в Токио львовянин Горуна становился победителем Европейских игр-2019, Всемирных игр-2017, а также двукратным чемпионом Европы (2011 и 2021).
- На чемпионатах мира его наивысшим достижением была бронза в 2014 году.
- Также Горуна становился победителем Кубка мира-2014 и является пятикратным победителем Премьер-Лиги карате.