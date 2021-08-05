Украина в этот день может надеяться на медали в каратэ и вольной борьбе.

6 августа на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей в одиннадцати видах спорта.

В спортивной ходьбе на 20 км среди женщин Украину представит трио девушек: Мария Сахарук, Анна Шевчук и Людмила Оляновская. А в спортивной ходьбе на 50 км среди мужчин честь Украины будут защищать Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк и Иван Банзерук.

В вольной борьбе выступит украинка Оксана Ливач. Она поборется в весовой категории до 50 кг.

Большие надежды Украина возлагает в этот день на каратэ. Серегина Анита и Горуна Станислав будут выступать в весовых категориях до 61 и 75 кг соответственно.

Также в этот день выступит женская сборная Украины по артистическому плаванию в командном турнире.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Читайте такжеОлимпиада-2020: итоги тринадцатого дня для Украины

Расписание финалов 6 августа

3:00 - Легкая атлетика. Мужчины - ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк). Женщины - ходьба 20 км (Мария Сахарук, Анна Шевчук и Людмила Оляновская).

4:00 - 6:50. Пляжный волейбол. Женский финал.

5:00 - 7:00. Футбол. Женский финал.

5:30 - Вольная борьба. Женщины до 50 кг (Оксана Ливач).

8:00 - 9:40. Бокс. Мужчины, 91 кг.

8:30 - 14:15. Современное пятиборье. Женщины.

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон.

06:30 - 15:40. Каратэ. Ката мужчины. Кумите мужчины до 75 кг (Станислав Горуна), женщины до 61 кг (Анита Серегина).

11:30 - 16:20. Комбайн, женщины.

13:00 - 15:10. Хоккей на траве. Женский финал.

13:30 - 16:40. Мужчины, командный турнир.

13:30 - Артистическое плавание. Командный турнир. Техническая программа - А.Савчук, М. Федина, Е. Яхно, В. Алексеева, М. Алексеева, К. Сидоренко, К. Резник, А. Шинкаренко

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже девять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, а Людмила Лузан - в гребле.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также стала серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин