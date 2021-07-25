Титулованная Ольга Харлан постарается завоевать свое первое индивидуальное олимпийское золото.

26 июля на Олимпиаде-2020, которая проходит в Токио, будет разыгран 21 комплект медалей.

В третий день бороться за медали для украинской копилки будут олимпийская чемпионка Пекина Ольга Харлан (индивидуальная женская сабля), пловцы Игорь Трояновский и Денис Кесиль (предварительный заплыв на дистанции 200 метров баттерфляем), прыгуны в воду Алексей Середа и Олег Сербин (синхронные прыжки с 10 метров) и тяжелоатлетка Камила Конотоп.

Также медали будут разыграны в мужском командном многоборье по спортивной гимнастике, где Украину представят Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк и Евгений Юденков.

Кроме того, на Олимпиаде свой путь продолжит теннисистка Элина Свитолина (сыграет против представительницы Австралии), Ирина Маловичко (стендовая стрельба, второй раунд квалификации) и Коу Лей (настольный теннис). Также свой матч группового этапа сыграет бадминтонистка Мария Улитина. А сестры Киченок в парном разряде большого тенниса продолжат свои выступления - их ожидает достойный соперник в виде итальянского тандема.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также Игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом, часть соревнований начнется в ночное для Украины время.

Расписание трансляций финалов 26 июля

00.30 - 3.00. Триатлон.

3.55 - 12.00. Фехтование. Мужская рапира, инд.; женская сабля, инд. (Ольга Харлан).

3.00 - 11.15. Стендовая стрельба. Украинка Ирина Маловичко пробилась во второй раунд квалификации.

3.00 - 7.55. Скейтбординг. Женщины, улица.

4.30 - 6.40. Плавание. Мужчины - 100 м брасс, 4х100 вольным стилем. Женщины - 100 м баттерфляй, 400 м вольным стилем.

13.20. Предварительные заплывы на дистанции 200 м баттерфляем. Украину представят Игорь Трояновский и Денис Кесиль.

7.45 - 11.25. Стрельба из лука. Мужские сборные.

8.00 - 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины.

9.00 - 11.00. Велоспорт, маунтинбайк. Мужчины.

9.00 - 10.00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины. Украину представит Алексей Середа и Олег Сербин.

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 73 кг; женщины - 57 кг.

13.00 - 16.00. Спортивная гимнастика. Мужское командное многоборье. Здесь выступит украинская сборная (Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк и Евгений Юденков).

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - 80 кг; женщины - 67 кг.

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг (Камила Конотоп).

14.00 - 16.10. Настольный теннис. Смешанные пары.

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Автор: Артем Будрин