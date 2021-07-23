23 июля в Токио прошла церемония открытия летних Олимпийских игр.
Церемония прошла на "Новом национальном стадионе" без зрителей на трибунах - вживую ее смогли увидеть только VIP-гости. При этом церемония начиналась под звуки протестов против Олимпиады, которые прошли за пределами стадиона.
В рамках церемонии организаторы подготовили красочное шоу.
Также состоялся парад стран-участниц Игр (на арену вышли все 206 сборных). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады. А император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой.
Олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака.
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Олимпиада-2020: главное
Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусима 25 марта.
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В Токио призеры будут сами надевать медали себе на шею.