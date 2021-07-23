Олимпиада в Японии официально стартовала.

23 июля в Токио прошла церемония открытия летних Олимпийских игр.

Церемония прошла на "Новом национальном стадионе" без зрителей на трибунах - вживую ее смогли увидеть только VIP-гости. При этом церемония начиналась под звуки протестов против Олимпиады, которые прошли за пределами стадиона.

В рамках церемонии организаторы подготовили красочное шоу.

Также состоялся парад стран-участниц Игр (на арену вышли все 206 сборных). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады. А император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой.

Олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака.

Олимпиада-2020: главное

Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусима 25 марта.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры будут сами надевать медали себе на шею.

Автор: Антон Дударь