В этот день Украина может надеяться на золотую медаль в плавании от Михаила Романчука.

1 августа на Олимпийских Играх в Токио будет разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Пловцы Сергей Фролов и Михаил Романчук будут участвовать в заплыве на дистанции 1500 метров. Звездная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук начнет свои выступления в Токио - ее ждет квалификация.

Также Украина верит в медаль в тяжелой атлетике - Ирина Деха на правах действующей чемпионки Европы поборется за награды в категории до 76 кг. А в метании молота квалификацию попытаются преодолеть две наши легкоатлетки: Ирина Климец и Ирина Новожилова.

В четвертьфинале боксерского турнира проведет свой бой Александр Хижняк против представителя Доминиканской республики. Его потенциальная победа гарантирует ему по меньшей мере бронзовую медаль.

Свои выступления начнут Алла Белинская и Ленур Темиров - они будут соревноваться за медаль в вольной и греко-римской борьбе соответственно.

Бег на 3000 метров с препятствиями ждет Наталью Стребкову. Украинская легкоатлетка выступит в квалификации. А также квалификацию будет пытаться преодолеть Павел Коростылев - он будет соревноваться в дисциплине стрельба из скорострельного пистолета на 25 метров.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

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Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 1 августа

2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 метров (квалификация): Павел Коростылев

3: 30. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Новожилова

3:40. Легкая атлетика. Женщины, 3000 метров с препятствиями (квалификация): Наталья Стребкова

3:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (квалификация): Марина Бех-Романчук

4:40. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Климец

4:44. Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем (финал): Михаил Романчук, Сергей Фролов

5:00. Греко-римская борьба. До 60 кг. Ленур Темиров. Финальный блок - в 12:15

5:00. Вольная Борьба. Женщины. До 76 кг. Алла Белинская. Финальный блок - в 12:15

6:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала: Александр Хижняк против Эури Седено Мартинеса (Доминиканская Республика)

13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин