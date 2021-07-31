1 августа на Олимпийских Играх в Токио будет разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.
Пловцы Сергей Фролов и Михаил Романчук будут участвовать в заплыве на дистанции 1500 метров. Звездная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук начнет свои выступления в Токио - ее ждет квалификация.
Также Украина верит в медаль в тяжелой атлетике - Ирина Деха на правах действующей чемпионки Европы поборется за награды в категории до 76 кг. А в метании молота квалификацию попытаются преодолеть две наши легкоатлетки: Ирина Климец и Ирина Новожилова.
В четвертьфинале боксерского турнира проведет свой бой Александр Хижняк против представителя Доминиканской республики. Его потенциальная победа гарантирует ему по меньшей мере бронзовую медаль.
Свои выступления начнут Алла Белинская и Ленур Темиров - они будут соревноваться за медаль в вольной и греко-римской борьбе соответственно.
Бег на 3000 метров с препятствиями ждет Наталью Стребкову. Украинская легкоатлетка выступит в квалификации. А также квалификацию будет пытаться преодолеть Павел Коростылев - он будет соревноваться в дисциплине стрельба из скорострельного пистолета на 25 метров.
Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.
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Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.
Расписание финалов 1 августа
2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 метров (квалификация): Павел Коростылев
3: 30. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Новожилова
3:40. Легкая атлетика. Женщины, 3000 метров с препятствиями (квалификация): Наталья Стребкова
3:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (квалификация): Марина Бех-Романчук
4:40. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Климец
4:44. Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем (финал): Михаил Романчук, Сергей Фролов
5:00. Греко-римская борьба. До 60 кг. Ленур Темиров. Финальный блок - в 12:15
5:00. Вольная Борьба. Женщины. До 76 кг. Алла Белинская. Финальный блок - в 12:15
6:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала: Александр Хижняк против Эури Седено Мартинеса (Доминиканская Республика)
13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук. Также историческую медаль завоевала Элина Свитолина, став бронзовым призером Токио-2020.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.