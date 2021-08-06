У Украины гарантированно будет одна медаль, а также можно надеяться еще на несколько наград.

7 августа на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей.

Украине уже гарантирована одна медаль - боксер Александр Хижняк выступит в финале Олимпиады в весовой категории 75 кг. Его поединок против бразильца начнется в 8.45 утра.

В прыжках в высоту за медали будут бороться сразу три украинки: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Также в легкой атлетике Украина будет представлена в марафонском забеге (выступят Виктория Калюжная, Дарья Михайлова и Евгения Прокофьева).

В гребле в полуфиналах выступят Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 метров), Павел Алтухов и Юрий Вандюк (каноэ-одиночки, 1000 метров), а также Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх (байдарка-четверка, 500 метров).

На медаль Украина может рассчитывать в артистическом плавании в команде - украинки идут третьими после технической программы и 7 августа покажут произвольную.

Алексей Середа выступит в финале в прыжках в воду с десятиметровой вышки, а Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная - в финале в художественной гимнастике. Оксана Ливач сохраняет шансы на медаль в вольной борьбе - ей предстоит провести утешительный поединок за право сразиться за бронзу. Павел Тимощенко продолжит выступления в современном пятиборье, а Елена Старикова - в 1/8 финала в спринте велотрека.

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Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 7 августа

1:30 - 10:00. Гольф. Личное первенство, женщины.

3:00 - Легкая атлетика. Марафон, женщины (Виктория Калюжная, Дарья Михайлова и Евгения Прокофьева).

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - С-1 1000 м (Павел Алтухов, Юрий Вандюк), К-4 500 м. Женщины - С-2500 м (Анастасия Четверикова / Людмила Лузан), К-4 500 м (Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх)

4:00 - 6:50. Пляжный волейбол. Мужской финал.

5:30 - 7:30. Баскетбол. Мужской финал.

8:00 - 10:00. Бокс. Финал. Мужчины, 52 кг, 75 кг (Александр Хижняк). Женщины, 51 кг, 69 кг.

8:00 - 14:35. Карате. Кумитэ, мужчины - свыше 75 кг, женщины - свыше 61 кг.

8:30 - 14:15. Современное пятиборье. Мужчины (Павел Тимощенко)

9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа).

9:20 - 12:00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье (Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная).

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Мужской мэдисон.

10:30 - 12:20. Водное поло. Женский финал.

12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба - 65 кг, 97 кг.

12:50 - Легкая атлетика. Мужчины - 1500 м, эстафета 4х400 м, копье. Женщины - 10000 м, эстафета 4х400 м, прыжки в высоту (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко).

13:00 - 15:20. Конный спорт. Командный конкур.

13:00 - 16:30. Бейсбол.

13:30 - 15:00. Артистическое плавания. Команда (Украина).

14:30 - 16:30. Футбол. Мужской финал.

15:00 - 17:30. Гандбол. Мужской финал.

15:15 - 17:45. Волейбол. Мужской финал.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже деcять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, Людмила Лузан - в гребле, а Станислав Горуна - в карате.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. В велотреке четвертое место заняла Елена Старикова.

Автор: Антон Дударь