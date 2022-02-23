Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", а также "потенциальное вторжение России в Украину".
Украинская спортсменка на своей странице в Instagram поделилась патриотичным постом.
"Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа.
Мы сильны и преодолеем все вместе", - сказала Харлан.
Харлан сопроводила послание хештегами: "Нет войне в Украине", "Молитесь за Украину" и "Оставайтесь с Украиной".
Короткий пост в соцсети собрал более четырех тысяч лайков и много комментариев поддержки.
Напомним, ранее слова поддержки Украине выразил один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко. Также в своих соцсетях украинский футболист Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.
Ольга Харлан: достижения
- Харлан выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она становилась чемпионкой в командной сабле в 2008 году, а также выигрывала серебро в команде в 2016-м. В индивидуальном первенстве Харлан дважды брала бронзу (в 2012 и 2016 годах).
- Харлан - шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Всего на ее счету 34 медали на чемпионатах мира и Европы.
- Перед Олимпиадой в Токио Харлан была первым номером мирового рейтинга.
- В 2021 году Харлан провалилась на Олимпийских играх в Токио - украинка проиграла первый бой и досрочно завершила борьбу за медали.