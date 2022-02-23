Титулованная украинская саблистка отреагировала на российскую агрессию.

Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", а также "потенциальное вторжение России в Украину".

Украинская спортсменка на своей странице в Instagram поделилась патриотичным постом.

"Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа.

Мы сильны и преодолеем все вместе", - сказала Харлан.

Харлан сопроводила послание хештегами: "Нет войне в Украине", "Молитесь за Украину" и "Оставайтесь с Украиной".

Короткий пост в соцсети собрал более четырех тысяч лайков и много комментариев поддержки.

Напомним, ранее слова поддержки Украине выразил один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко. Также в своих соцсетях украинский футболист Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

Ольга Харлан: достижения