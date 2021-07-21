Национальный олимпийский комитет Украины назвал имена спортсменов, которые понесут флаг страны на открытии Олимпиады-2020.
Как сообщил официальный сайт НОК, флаг Украины понесут самые опытные спортсмены сборной. Это олимпийская чемпионка в пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Знаменосцы были выбраны в ходе общекомандного собрания украинских спортсменов, которые уже прибыли в Токио.
"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - отметила Костевич.
"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Положительно отношусь к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - сказал Никишин.
Читайте такжеЖилье сборной Украины на Олимпиаде в Токио украсили национальной символикой (фото)
Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр от каждой страны-участницы флаг будут нести по два спортсмена. Это связано с активной позицией МОК касательно отстаивания прав гендерного равенства.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля.
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олимпийцами перед их отправлением в Токио.
- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе. А теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх из-за травмы. Игры пропустит также чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram