Флаг доверили нести сразу двум спортсменам.

Национальный олимпийский комитет Украины назвал имена спортсменов, которые понесут флаг страны на открытии Олимпиады-2020.

Как сообщил официальный сайт НОК, флаг Украины понесут самые опытные спортсмены сборной. Это олимпийская чемпионка в пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Знаменосцы были выбраны в ходе общекомандного собрания украинских спортсменов, которые уже прибыли в Токио.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - отметила Костевич.

"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Положительно отношусь к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - сказал Никишин.

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Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр от каждой страны-участницы флаг будут нести по два спортсмена. Это связано с активной позицией МОК касательно отстаивания прав гендерного равенства.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

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Автор: Антон Дударь