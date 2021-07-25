Украина пока что опережает Великобританию и идет на одном уровне с Германией.

На Олимпиаде в Токио завершился второй соревновательный день.

Во второй день Олимпийских игр было разыграно 18 комплектов наград, а украинцы участвовали в шести из них.

Лидером медального зачета продолжает быть сборная Китая, имеющая в своем активе 11 медалей, из которых 6 золотых.

Копилка сборной Украины после второго дня пополнилась одной медалью - бронзовую награду завоевал Игорь Рейзлин в мужской шпаге.

Медальный зачет Олимпиады 25 июля

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Артем Будрин