Американка Карисса Мур выиграла золотую медаль по серфингу / фото REUTERS

На Олимпиаде в Токио завершился очередной соревновательный день. Спортсмены 27 июля разыграли 22 комплекта наград.

Лидер медального зачета не изменился: сборная Японии хотя и по общему количеству наград отстает от США и Китая, но за счет золотых медалей продолжает держать первенство.

У Украины после четвертого дня появилось пополнение: бронзовую медаль "желто-синей" сборной принес тандем Елены Костевич и Олега Омельчука.

Медальный зачет Олимпиады 27 июля

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Автор: Артем Будрин