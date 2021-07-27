Сборная Украины потеряла пять позиций.

На Олимпиаде в Токио завершился очередной соревновательный день. Спортсмены 27 июля разыграли 22 комплекта наград.

Лидер медального зачета не изменился: сборная Японии хотя и по общему количеству наград отстает от США и Китая, но за счет золотых медалей продолжает держать первенство.

У Украины после четвертого дня появилось пополнение: бронзовую медаль "желто-синей" сборной принес тандем Елены Костевич и Олега Омельчука.

Медальный зачет Олимпиады 27 июля

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин