Итоги Олимпиады: Украина восемь раз попала в топ-10 лучших спортсменов

Высшим достижением представителей национальной сборной команды Украины стало шестое место в смешанной эстафете по санному спорту.

На XXV зимних Олимпийских играх-2026 было рекордное представительство Украины и восемь попаданий в топ-10. Как отмечает Национальный олимпийский комитет Украины, в этом году наше государство было представлено рекордным количеством атлетов за последние 16 лет: 46 украинцев и украинок соревновались в 11 видах спорта.

Речь идет о биатлоне, фристайле, санном спорте, скелетоне, сноубординге, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье и шорт-треке.

"Несмотря на то, что медали завоевать не удалось, сборная Украины продемонстрировала высокую конкурентоспособность, восемь раз попав в топ-10 лучших", - отметили в НОК.

Видео дня

Отмечается, что высшим достижением представителей национальной сборной команды Украины на аренах Италии стало шестое место в смешанной эстафете по санному спорту. Его завоевали Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой, Назарий Кочмар, Елена Стецкив и Александра Мох.

"Этот успех дополнил исторический для Украины результат в женских двухместных санях, где Елена Стецкив и Александра Мох стали седьмыми", - говорится в сообщении.

Фристайл

Кроме того, отдельное внимание привлекли выступления представителей фристайла. Так, в личных соревнованиях лыжных акробатов Александр Окипнюк замкнул топ-10, а в командных соревнованиях - дебютном для нашей страны выступлении - украинская команда в составе Ангелины Брикиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского стала шестой.

Также дебютантка Игр Екатерина Коцар стала первой украинской фристайлисткой, выступившей в финале Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр: спортсменка заняла десятое место.

Биатлон

"Не менее драматичной и напряженной была борьба на биатлонном стадионе в Антерсельве: украинская четверка в составе Дмитрия Пидручного, Виталия Мандзина, Елены Городной и Александры Меркушиной финишировала на восьмом месте в смешанной эстафете", - отметили в НОК.

В то же время женская эстафетная четверка в составе Александры Меркушиной, Юлии Джимы, Кристины Дмитренко и Дарьи Чалик пересекли финишную линию девятыми.

"Не оставил равнодушным выступление Виталия Мандзина, который в масс-старте - королевской гонке, где бегут 30 лучших биатлонистов мира, - сумел войти в топ-10 лучших", - отмечается в сообщении.

Поступок Гераскевича

В НОК подчеркнули, что эти Игры стали для Украины "настоящим манифестом несокрушимости".

"Символом этой борьбы стал скелетонист Владислав Гераскевич: несмотря на его дисквалификацию из-за "шлема памяти", мир увидел единство национальной сборной команды Украины", - подчеркнули в Комитете.

Олимпийские игры-2026 - что известно

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Более 3 тысяч 500 атлетов соревновались в 16 видах спорта и разыграли 116 комплектов наград.

В то же время украинские спортсмены остались без медалей. Это третий в истории Украины подобный случай.

До этого такой антирекорд был зафиксирован в 2002 и 2010 годах. Но, в отличие от нынешних Игр, тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятые места.

Вас также могут заинтересовать новости: