Ранее золотую медаль получила другая спортсменка из Алжира, которая также попала в скандал.

Тайваньская спортсменка Лин Ю-тин после гендерного скандала на Олимпиаде-2024 завоевала золото в боксе. Она пыталась оставаться уравновешенной и спокойной в течение всего боксерского турнира на Олимпийских играх, даже когда казалось, что большинство мира злорадствует над ней, искажает ее образ и ставит под сомнение природу ее существования, пишет Associated Press.

Когда Лин услышала гимн Тайваня, стоя на самом высоком подиуме с золотой медалью на шее, то расплакалась от эмоций.

В издании отмечают, что спортсменка плакала не только из-за бурных событий последних двух недель, но и за всю свою жизнь в боксе, преодолев все вызовы.

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"Я видела, как мелькали образы, и я подумала о начале своей карьеры, когда я начала заниматься боксом. Все эти тяжелые тренировки, времена, когда я получала травмы, соперники, с которыми я дралась. Все эти образы промелькнули в моей голове. Были времена большой боли. Были времена большой радости. Я плакала, потому что была очень тронута", - рассказала Лин.

Лин завершила свое участие в Олимпиаде после блестящей победы алжирской боксерки Имане Хелиф, которая также получила "золото". Известно, что две спортсменки столкнулись на ринге и во всем мире из-за ложных представлений о женской внешности.

Отмечается, что в пятницу Хелиф завоевала первую женскую боксерскую медаль для Алжира, одержав победу в финале.

Что известно о гендерном скандале на Олимпиаде-2024

В AP подчеркнули, что обе спортсменки выстояли, несмотря на лавину критики и необоснованные спекуляции относительно их сексуальной ориентации во время Олимпийских игр, чтобы показать свое лучшее выступление.

"Каждый бой дается нелегко. Победа со счетом 5:0 может показаться легкой, но за этим стоит много практики и тяжелого труда", - отметила Лин.

В издании напомнили, что недоброжелательные люди ставили под сомнение право спортсменок участвовать в женских соревнованиях, или ложно считали их мужчинами из-за их внешнего вида.

По словам Лин, она будет обсуждать со своей командой, стоит ли подавать в суд на некоторые из таких заявлений.

"Как для элитного спортсмена, во время соревнований важно отключиться от социальных сетей. Это чрезвычайно важно. Конечно, я слышала некоторую информацию через своего тренера, но не придавала этому особого значения. И я получила приглашение от МОК принять участие в Играх. На этом я и сосредоточилась", - подчеркнула она.

Олимпиада-2024 - последние новости

Также сообщалось, что алжирская боксерка, которая тоже попала в гендерный скандал, завоевала золото на Олимпиаде. Имане Хелиф стала первой женщиной из Алжира, которая когда-либо завоевала золотую медаль по боксу на Олимпийских играх.

Как писал УНИАН, украинская спортсменка Ирина Коляденко получила серебряную медаль на Олимпиаде-2024 по борьбе. В частности украинка уступила японке Сакуре Мотоки в финале Олимпийских игр по женской борьбе.

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