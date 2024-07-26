Рэпер Snoop Dogg пронес олимпийский огонь в Париже (видео)

Знаменитость пронесла факел с олимпийским огнем на одном из ключевых отрезков пути.

Американский рэпер и кинопродюсер Snoop Dogg пронес олимпийский факел за считанные часы до официального старта Олимпиады в Париже.

В сети появилось видео, на котором американский рэпер принял участие в передаче эстафеты олимпийского огня возле стадиона "Стад де Франс". Во время шествия он пританцовывал под свои треки в золотых кроссовках. По словам знаменитости, обувь сделали на заказ для Игр в Париже.

Snoop Dogg стал частью одного из самых творческих решений организаторов Игр в Париже. Французские власти Франции доверили ему пронести факел на одном из последних отрезков пути олимпийского огня.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, в Париже поймали российского повара, который хотел сорвать открытие Олимпийских игр. По информации СМИ, 40-летний россиянин Кирилл Грязнов, скорее всего, работал на спецслужбу РФ.

"Как пишут в совместном расследовании Le Monde, Der Spiegel и The Insider, в квартире у задержанного обнаружили удостоверение ФСБ. Агент раскрыл себя в мае на болгарском курорте Свети-Влас. Напившись, он рассказал окружению о своих планах, размахивал удостоверением и звонил в Россию", - рассказали журналисты Bild.

Также сообщалось, что олимпийские медали украсили железом с Эйфелевой башни. Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла. В Париже говорят, что это решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными и неповторимыми.

Кроме того, в Олимпиаде будут участвовать 15 спортсменов из России и 16 из Беларуси. По данным Международного олимпийского комитета, они будут соревноваться в нейтральном статусе.

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