Украинский дзюдоист Богдан Ядов, который будет представлять сборную Украины на Олимпиаде, рассказал, что сейчас его отец защищает Украину. По словам спортсмена, он пошел воевать с марта 2023 года в возрасте 56 лет.
"Мой отец полтора года назад сказал, что всю жизнь прожил в этой стране, она все для него дала, и он должен пойти и помочь, как может", - отметил он в интервью проекту "Чемпион".
Ядов отметил, что изначально отец ему ничего не сказал о своем решении. По словам дзюдоиста, он волнуется за него каждый день.
"Конечно, я волнуюсь за него каждый день, и тогда волновался. Но отец сразу мне объяснил, что хочет помочь этой стране всем, чем может. Я горжусь им, но надеюсь, что скоро он уже вернется домой, потому что я его уже долго не видел. И я надеюсь, что он сможет увидеть мое выступление. Не знаю, как там у него со связью. Отец всегда мечтал посмотреть Олимпийские игры и мое выступление. Вообще, я мечтал, чтобы он лично увидел мое выступление, возможно в Лос-Анджелесе получится, возьмем его с собой", - заверил спортсмен.
Он отметил, что его отец ограниченно пригоден, однако делает в вооруженных силах то, что может.
"Однажды он рассказывал, что помогал забрать раненых с фронта. Он делает то, что может, а о звании я никогда не интересовался. Он мне мало что может рассказывать. Но я понимаю, если папа звонит в более или менее нормальном настроении, то все хорошо. Если более грустный, то... Как тогда, когда он сказал о раненых", - сказал спортсмен.
Также Ядов рассказал о своей жене, которая по гражданству является россиянкой. Он отметил, что вся семья мечтает, чтобы она наконец получила украинское гражданство.
"Знаете, я в начале переживал из-за того, что она не получает его, хотя очень хочет. У меня была возможность, мне семья дзюдо хотела помочь, чтобы моя мама и жена выехали за границу и жили в Европе. Но жена сказала, что она приехала в Украину, что эта страна ее приняла, и она будет здесь жить. Она уехала только на несколько месяцев, когда была беременна, и вернулась сюда рожать. И сейчас она постоянно здесь", - подчеркнул дзюдоист.
Он заверил, что сейчас считает ее украинкой, ведь она учит наш язык и стала гораздо лучше на нем разговаривать.
"Мы с ней в кино ходим, смотрим фильмы на украинском. Для меня и всех моих близких она украинка. Я конечно, надеюсь, что мне однажды позвонят и скажут, что твоя жена может получить гражданство, но сейчас уже не настолько", - добавил спортсмен.
Олимпийские игры-2024 - последние новости
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