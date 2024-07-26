Также спортсмен рассказал о своей супруге, которая по гражданству является россиянкой.

Украинский дзюдоист Богдан Ядов, который будет представлять сборную Украины на Олимпиаде, рассказал, что сейчас его отец защищает Украину. По словам спортсмена, он пошел воевать с марта 2023 года в возрасте 56 лет.

"Мой отец полтора года назад сказал, что всю жизнь прожил в этой стране, она все для него дала, и он должен пойти и помочь, как может", - отметил он в интервью проекту "Чемпион".

Ядов отметил, что изначально отец ему ничего не сказал о своем решении. По словам дзюдоиста, он волнуется за него каждый день.

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"Конечно, я волнуюсь за него каждый день, и тогда волновался. Но отец сразу мне объяснил, что хочет помочь этой стране всем, чем может. Я горжусь им, но надеюсь, что скоро он уже вернется домой, потому что я его уже долго не видел. И я надеюсь, что он сможет увидеть мое выступление. Не знаю, как там у него со связью. Отец всегда мечтал посмотреть Олимпийские игры и мое выступление. Вообще, я мечтал, чтобы он лично увидел мое выступление, возможно в Лос-Анджелесе получится, возьмем его с собой", - заверил спортсмен.

Он отметил, что его отец ограниченно пригоден, однако делает в вооруженных силах то, что может.

"Однажды он рассказывал, что помогал забрать раненых с фронта. Он делает то, что может, а о звании я никогда не интересовался. Он мне мало что может рассказывать. Но я понимаю, если папа звонит в более или менее нормальном настроении, то все хорошо. Если более грустный, то... Как тогда, когда он сказал о раненых", - сказал спортсмен.

Также Ядов рассказал о своей жене, которая по гражданству является россиянкой. Он отметил, что вся семья мечтает, чтобы она наконец получила украинское гражданство.

"Знаете, я в начале переживал из-за того, что она не получает его, хотя очень хочет. У меня была возможность, мне семья дзюдо хотела помочь, чтобы моя мама и жена выехали за границу и жили в Европе. Но жена сказала, что она приехала в Украину, что эта страна ее приняла, и она будет здесь жить. Она уехала только на несколько месяцев, когда была беременна, и вернулась сюда рожать. И сейчас она постоянно здесь", - подчеркнул дзюдоист.

Он заверил, что сейчас считает ее украинкой, ведь она учит наш язык и стала гораздо лучше на нем разговаривать.

"Мы с ней в кино ходим, смотрим фильмы на украинском. Для меня и всех моих близких она украинка. Я конечно, надеюсь, что мне однажды позвонят и скажут, что твоя жена может получить гражданство, но сейчас уже не настолько", - добавил спортсмен.

Олимпийские игры-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинская певица Джамала выступит на сцене украинского дома Volia Space в Париже по случаю начала Олимпийских игр.

"Для меня честь выступать во время проведения Олимпийских игр на сцене украинского дома Volia Spase. В очередной раз имею возможность говорить международному сообществу о нашей борьбе и важности победы для Украины. А также распространять украинскую музыку", - отметила артистка.

Известно, что сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр-2024. Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на телеканале "Суспільне".

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