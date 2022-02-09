Имя подозреваемого спортсмена не называется.

На зимней Олимпиаде-2022 перенесли церемонию награждения по фигурному катанию. Причина - проваленный допинг-тест одного из российских фигуристов.

Об этом сообщает Inside The Games.

Церемония вручения медалей должна была состояться 8 февраля, но до сих пор фигуристов не наградили. Отметим, что в командном турнире по фигурному катанию победила сборная олимпийского комитета России, серебро завоевали США, а бронзу - Япония.

Международный олимпийский комитет совместно с Международным союзом конькобежцев (ISU) подтвердили, что церемонию награждения перенесли из-за юридических проблем. Сейчас продолжаются переговоры и консультации, чтобы принять окончательное решение.

За ОКР в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына - Никита Кацалапов. Кто из них провалил допинг-тест - пока неизвестно.

Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.

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