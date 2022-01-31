Иван Шмуратко удивил российских журналистов.

Украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине принял участие в пресс-конференции.

Шмуратко не проигнорировал и представителей российских СМИ. Однако на их вопросы, заданные на русском языке, украинец отвечал по-английски, сообщает Матч ТВ.

В частности, корреспондент канала по-русски спросил у фигуриста о рекомендациях Министерства спорта и молодежи Украины.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском.

Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше.

Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа - на льду", - заявил Шмуратко журналистам.

Стоит отметить, что вопрос языка общения украинских спортсменов в интервью был поднят на Евро-2020. Украинские болельщики выразили свое негодование тем, что представители украинской сборной давали комментарии на русском языке. После этого многие из них в общении с прессой перешли именно на украинский язык.

Читайте такжеНа Олимпиаде-2022 в Пекине украинские и российские спортсмены будут сидеть рядом (фото)Напомним, что украинские спортсмены, которые выступят на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, получили специальные указания от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Представителям сборной Украины запретили публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России во время соревнований.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, в них примут участие 45 украинских спортсменов.

Украина на зимних Олимпийских играх: