Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о неожиданных проблемах, с которыми столкнулась Украина на пути в Китай, где пройдет зимняя Олимпиада-2022.
По словам спортсмена, китайские власти требуют большие деньги за проведение пцр-теста боб-саней, на которых должна соревноваться Лидия Гунько. Об этом Гераскевич сообщил на своей странице в Instagram.
"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько.
Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?" – написал Гераскевич.
В комментариях под постом украинского спортсмена на ситуацию отреагировал украинский олимпийский призер в карате Станислав Горуна.
"В крайнем случае, будете спускаться на задницах. Может даже быстрее получится", – пошутил Горуна.
Читайте такжеСпортсменам на Олимпийских играх в Пекине раздали презервативы (фото)Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Напомним, что Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.
Украина на зимних Олимпийских играх:
- Всего за годы независимости Украина получила на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.