Владислав Гераскевич рассказал о странной ситуации, в которую попала украинская команда.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о неожиданных проблемах, с которыми столкнулась Украина на пути в Китай, где пройдет зимняя Олимпиада-2022.

По словам спортсмена, китайские власти требуют большие деньги за проведение пцр-теста боб-саней, на которых должна соревноваться Лидия Гунько. Об этом Гераскевич сообщил на своей странице в Instagram.

"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько.

Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?" – написал Гераскевич.

В комментариях под постом украинского спортсмена на ситуацию отреагировал украинский олимпийский призер в карате Станислав Горуна.

"В крайнем случае, будете спускаться на задницах. Может даже быстрее получится", – пошутил Горуна.

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Напомним, что Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.

Украина на зимних Олимпийских играх: