50-летний Антон Болдырев до полномасштабной войны активно играл в шахматных турнирах.

Кандидат в мастера спорта Украины по шахматам, старший лейтенант ВСУ и командир взвода Антон Болдырев погиб во время боев в Донецкой области. Об этом сообщила Федерация шахмат Украины.

Отмечается, что Антон Болдырев летом 2022 года присоединился к армии для защиты Украины от полномасштабного вторжения России. В Федерации шахмат Украины поделились, что защитника похоронили в Шостке, Сумская область.

"Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта... И хотя больших высот не достиг, безгранично любил шахматы и до войны активно играл в турнирах", - говорится в сообщении.

Городской глава Шостки Николай Нога написал на своей странице в Facebook, что погибшему мужчине было 50 лет. Он погиб 20 сентября 2025 года в Заречном Краматорского района Донецкой области.

"С детства Антон увлекался шахматами, в разные годы участвовал в местных турнирах и неоднократно становился победителем. Впоследствии получил звание кандидата в мастера спорта по шахматам... Антон навсегда останется в наших сердцах как искренний патриот, мужественный и смелый Воин-Герой, который заплатил самую высокую цену за любовь к Родине", - заявил Нога.

Напомним, что в 2024 году титулованный польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по скоростным шахматам в Узбекистане. Согласно регламенту турнира, Дуду могли дисквалифицировать за нарушение правил "честной игры". Впрочем, организаторы не стали обращать внимания на инцидент, и в конце концов партия завершилась вничью.

Кроме того, в 2023 году на войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко рассказал, что погибший защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения.

