Карлос Алькарас побил достижение Ллейтона Хьюитта.

Испанец Карлос Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса. Алькарас станет первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение Ллейтона Хьюитта, которому удалось сделать это в возрасте 20 лет.

Напомним, в финале турнира серии "Большого шлема" US Open-2022 Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Для Алькараса этот трофей стал шестым в карьере. Отметим, испанец впервые в карьере завоевал титул "Большого шлема".

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Рууд, в свою очередь, по итогам турнира станет второй ракеткой мира. Для Алькараса и Рууда это будут самые высокие позиции в рейтинге ATP в их карьере.

Добавим, что за победу в финале Открытого чемпионата США Алькарас получил 2,6 миллиона долларов призовых и заработал 2000 рейтинговых очков. Рууд, в свою очередь, получил 1200 рейтинговых очков и 1,3 миллиона долларов призовых.

В женском одиночном разряде победу одержала польская теннисистка Ига Швентек, которая в финальном матче обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

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