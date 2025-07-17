Он несколько дней боролся за жизнь.

Норвежский призер Олимпийских игр по ски-кроссу Эудун Гренвольд погиб в результате удара молнии во время поездки на дачу в горы.

Спортсмен получил удар молнией во время отпуска и умер спустя несколько дней в больнице. Спортсмену было 49 лет.

"Все началось как прекрасный летний отпуск, а завершилось ударом молнии у нашего домика. Несмотря на быструю медицинскую помощь и госпитализацию, ты умер от травм этой ночью. Мы - я, Санна, Сельма и Вильям — всегда будем носить тебя в сердце. Потеря безмерна", - написала в Facebook супруга спортсмена Кристин Тандберг Хаугше.

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Бывший товарищ Гренвольд по сборной, легенда норвежского спорта Кьетиль Андре Омодт также прокоментировал гибель спорстмена. "Это ужасно трагично и очень больно. Всё произошло внезапно, слишком рано", - поделился он.

Кто такой Эудун Гренвольд

Гренвольд начал спортивную карьеру в горных лыжах и дважды побеждал на чемпионате Норвегии в скоростном спуске, но в 2004 году он попробовал себя в скикросс и быстро стал успешным.

В 2007 он взял "бронзу" чемпионата мира, а в 2010 году стал бронзовым призером на Олимпиаде в Ванкувере. Это было главным достижением в его карьере.

После получения бронзовой медали на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Эудун Гренвольд завершил карьеру и стал тренировать сборную Норвегии по ски-кроссу.

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