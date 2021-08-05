Людмила Лузан выиграла бронзу / фото REUTERS

Состоялась церемония награждения призерок в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метро.

В этой дисциплине бронзу Украине принесла Людмила Лузан.

Она показала результат 47,034. Отставание от лидера составило +1,102.

Золото - у американки Невин Гаррисо, серебро - у Лоуренс Винсент-Лапуан из Канады.

"Это моя первая Олимпиада. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция на 500 м - моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в двойке. Не могу поверить в то, что я в тройке самых сильных спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта", - сказала Лузан.

Медаль Людмилы Лузан: факты

  • Двукратная чемпионка Европы Лузан завоевала свою первую олимпийскую медаль в карьере.
  • Для Украины это 12-я медаль Олимпиады в Токио и 9-я бронзовая.
  • Лузан вошла в число первых призерок Олимпиады в женском каноэ-спринте. Эта дисциплина впервые появилась на ОИ.

Автор: Антон Дударь