Состоялась церемония награждения призерок в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метро.

В этой дисциплине бронзу Украине принесла Людмила Лузан.

Она показала результат 47,034. Отставание от лидера составило +1,102.

Золото - у американки Невин Гаррисо, серебро - у Лоуренс Винсент-Лапуан из Канады.

"Это моя первая Олимпиада. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция на 500 м - моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в двойке. Не могу поверить в то, что я в тройке самых сильных спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта", - сказала Лузан.