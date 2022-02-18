Американский фигурист Тимоти ЛеДюк, который выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл, вышел на лед в короткой программе на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Таким образом американец стал первым в истории зимних Олимпиад небинарным спортсменом.
За свое выступление пара получила 74,13 балла и гарантировала себе участие в произвольной программе, которая запланирована на субботу, 19 февраля.
О своей небинарной гендерной идентичности ЛеДюк неожиданно объявил накануне зимней Олимпиады-2022 в Пекине, шокировав общественность. Он сообщил, что не идентифицирует себя как мужчину или женщину, а просит называть себя "они".
Тимоти ЛеДюк: что известно о спортсмене
- ЛеДюк родился в 1990 году в Сидар-Рапидс, штат Айова (США). Фигурным катанием заинтересовался в 2002 году, вдохновившись просмотром Олимпийских игр, проходивших в США.
- Тимоти является открытым геем. Американец совершил публичный каминг-аут в 2019 году, на свадьбе своей партнерши Эшли Кейн-Гриббл.
- ЛеДюк - первый открытый гей-фигурист, выигравший парный титул на чемпионате США.
- Информация о происхождении Тимоти, как и о том, как проходило его детство не является общедоступной. Известно только, что семья у спортсмена достаточно религиозная.
- ЛеДюк о нетрадиционной ориентации признался родителям еще в 18 лет. Разбудив их среди ночи, парень открылся близким, и отец с матерью, которые были прихожанами евангелической церкви, заверили, что все равно любят сына, но тем не менее попробовали исправить проблему. По словам фигуриста, как-то к нему привели людей из церковной группы, которые пытались провести обряд экзорцизма и изгнать из парня демонов.
- С Эшли Кейн-Гриббл ЛеДюк выступает с 2016 года. Они являются двукратными чемпионами США (2019, 2022), серебряными призерами Чемпионата четырех континентов 2018 года и трехкратными призерами серии Гран-при.