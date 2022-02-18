Американский фигурист ЛеДюк также является открытым геем.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк, который выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл, вышел на лед в короткой программе на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Таким образом американец стал первым в истории зимних Олимпиад небинарным спортсменом.

За свое выступление пара получила 74,13 балла и гарантировала себе участие в произвольной программе, которая запланирована на субботу, 19 февраля.

О своей небинарной гендерной идентичности ЛеДюк неожиданно объявил накануне зимней Олимпиады-2022 в Пекине, шокировав общественность. Он сообщил, что не идентифицирует себя как мужчину или женщину, а просит называть себя "они".

Тимоти ЛеДюк: что известно о спортсмене