Завершились соревнования 14-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
В пятницу, 18 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в четырех видах спорта.
Лидирует в общем зачете Норвегия, которая обновила рекорд по количеству выигранных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В Пекине-2022 норвежцы завоевали 15 золотых наград. Также в активе команды 8 серебряных и 11 бронзовых.
На второй позиции идет Германия с 10 золотыми наградами, 7 серебряными и 5 бронзами. Тройку лидеров зачета замыкает США, в активе которой 8 золотых наград, 8 серебряных и 5 бронзовых. В топ-5 медальной таблицы Олимпиады также входят Китай (8–4–2) и Нидерланды (7–5–4).
Украина с одной серебряной медалью в активе занимает 23-ю позицию.
Олимпийские игры 2022. Медальный зачет после 14-го дня, 18 февраля
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.