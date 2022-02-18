Норвегия показывает фантастические результаты на ОИ-2022.

Завершились соревнования 14-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В пятницу, 18 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в четырех видах спорта.

Лидирует в общем зачете Норвегия, которая обновила рекорд по количеству выигранных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В Пекине-2022 норвежцы завоевали 15 золотых наград. Также в активе команды 8 серебряных и 11 бронзовых.

На второй позиции идет Германия с 10 золотыми наградами, 7 серебряными и 5 бронзами. Тройку лидеров зачета замыкает США, в активе которой 8 золотых наград, 8 серебряных и 5 бронзовых. В топ-5 медальной таблицы Олимпиады также входят Китай (8–4–2) и Нидерланды (7–5–4).

Украина с одной серебряной медалью в активе занимает 23-ю позицию.

Олимпийские игры 2022. Медальный зачет после 14-го дня, 18 февраля

Олимпиада-2022: главное