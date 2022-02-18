Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству выигранных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В Пекине-2022 норвежцы завоевали 15 золотых наград. Ранее ни одной стране не удавалось выиграть столько медалей высшей пробы на "белых" Играх.
Ранее Норвегия и Германия взяли по 14 наград высшей пробы в Пхенчхане-2018, а Канада выиграла столько же на домашних Играх в Ванкувере-2010.
В медальном зачете Пекина-2022 Норвегия лидирует, имея 34 награды (8 серебряных, 11 бронзовых и 15 золотых медалей).
Медальный зачет по состоянию на этот момент
Рекордсменами по общему количеству медалей на одной зимней Олимпиаде являются опять те же самые норвежцы, которые в 2018 году в Пхенчхане занимали призовые места 39 раз.
Украина выиграла в Пекине одну медаль - серебряным призером стал Александр Абраменко.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.