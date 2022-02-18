Сборная Норвегии демонстрирует фантастические результаты в зимних видах спорта.

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству выигранных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В Пекине-2022 норвежцы завоевали 15 золотых наград. Ранее ни одной стране не удавалось выиграть столько медалей высшей пробы на "белых" Играх.

Ранее Норвегия и Германия взяли по 14 наград высшей пробы в Пхенчхане-2018, а Канада выиграла столько же на домашних Играх в Ванкувере-2010.

В медальном зачете Пекина-2022 Норвегия лидирует, имея 34 награды (8 серебряных, 11 бронзовых и 15 золотых медалей).

Медальный зачет по состоянию на этот момент

Рекордсменами по общему количеству медалей на одной зимней Олимпиаде являются опять те же самые норвежцы, которые в 2018 году в Пхенчхане занимали призовые места 39 раз.

Украина выиграла в Пекине одну медаль - серебряным призером стал Александр Абраменко.

Олимпиада-2022: главное