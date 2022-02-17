Александр Абраменко / фото REUTERS
В Пекине состоялась церемония награждения призеров Олимпийских игр по лыжной акробатике, где серебряную медаль выиграл украинский фристайлист Александр Абраменко.
Торжественная церемония прошла 17 февраля в Пекине - на следующий день после соревнований.
Это первая медаль для Украины на этих Играх в Пекине-2022.
Александр Абраменко: что известно о 33-летнем спортсмене
- Александр родился в Харьковской области, в семье военного. Воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника из Николаева.
- Абраменко специализируется в лыжной акробатике и командной лыжной акробатике. Помимо Пекина-2022, он также выступал на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи.
- В 2012 году дважды становился призером этапов Кубка мира по фристайлу, а на чемпионате мира 2019 года в США Александр сумел завоевать серебряную медаль.
- На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золотую медаль.
- Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который добыл награды на двух зимних Олимпийских играх. Это вторая олимпийская награда в истории Украины во фристайле.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх теперь уже девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.