Михаил Мудрик стал одним из самых быстрых футболистов английского чемпионата.

Полузащитник национальной сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в список лучших футболистов английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 по важному статистическому показателю.

Как сообщает Opta, украинец занял третье место в рейтинге самых быстрых игроков лиги, развив скорость 36,63 км/ч в одном из матчей этого сезона АПЛ.

Самым быстрым футболистом этого сезона английской Премьер-лиги стал игрок "Манчестер Сити" Кайл Уокер, которому удалось развить скорость - 37,31 км/ч. Второй показатель у хавбека "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона - 36,70 км/ч.

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В пятерку лучших также попали вингер "Эвертона" Энтони Гордон (36,61 км/ч) и нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес (36,53 км/ч).

Самые быстрые игроки АПЛ:

Кайл Уокер ("Манчестер Сити") - 37,31 км/ч

Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест") - 36,70 км/ч

Михаил Мудрик ("Челси") - 36,63 км/ч

Энтони Гордон ("Эвертон", "Ньюкасл") - 36,61 км/ч

Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") - 36,53 км/ч

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" за рекордные для украинского футбола 100 миллионов евро. Украинец подписал контракт с "синими" до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне Михаил сыграл 17 матчей в футболке "Челси" и отличился 2 результативными передачами.

По итогам сезона лондонский "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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