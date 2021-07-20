Инициатором изменения выступил глава МОК Томас Бах.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр накануне Олимпиады в Токио.

Об этом сообщает Inside the Games.

Перед началом Олимпиады к нему добавили слово "вместе": "Citius, altius, fortius - communis". Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Это предложил глава МОК Томас Бах: он считает, что слово "вместе" поможет выразить потребность в солидарности во всем мире.

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже.

Предыдущий девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден в 1894 году, за два года до начала первых современных Олимпийских игр в Афинах. Он появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

На Олимпиаде призеры будут сами надевать медали себе на шею.

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Автор: Олег Давыгора