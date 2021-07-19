Большая часть ЛГБТ-олимпийцев - это женщины.

На Олимпийских играх в Токио выступят как минимум 142 ЛГБТ-спортсмена.

Об этом сообщает Out Sports - издание опубликовало поименный список атлетов.

В список включены спортсмены, которые открыто рассказали о своей сексуальной ориентации в СМИ или соцсетях, а также те, кто не скрывает, что состоит в однополых отношениях. Отмечается, что список еще может дополняться.

Это рекордное количество ЛГБТ-спортсменов в истории Олимпийских игр.

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Так, в Лондоне в 2012 году выступили 23 открытых ЛГБТ-спортсмена, в Рио через четыре года таких спортсменов было уже 56.

В Токио ЛГБТ-олимпийцы будут представлять 25 стран. Наибольшее представительство у США - 34 атлета. Далее в списке идут Канада (16), Великобритания (15), Нидерланды (14), Австралия (10), Новая Зеландия и Бразилия (по 9).

Женщин в списке в восемь раз больше, чем мужчин. Более 30 из них являются футболистками.

Среди известных имен - футболистки Меган Рапино и Марта да Силва, теннисистки Саманта Стосур и Алиссон ван Эйтванк.

Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

На Олимпиаде призеры будут сами надевать медали себе на шею.

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Автор: Антон Дударь