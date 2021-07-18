Перед Олимпийскими играми заболело уже четыре спортсмена.

Еще три спортсмена сдали положительные тесты на коронавирус после заселения в олимпийскую деревню перед Олимпиадой-2020.

Об этом стало известно из списка заболевших коронавирусом, который размещен на официальном сайте НОК.

Имена спортсменов, которые сдали положительные тесты не называются. В общей сложности их уже четверо. Все они являются иностранцами.

Кроме того, за последние сутки коронавирус выявлен еще у нескольких людей, связанных с Олимпийскими играми: 5 случаев - у персонала Игр, 1 - у журналиста и 1 - у иностранного работника.

Читайте такжеОдин из олимпийцев загадочно исчез в Токио: он оставил записку

Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

На Олимпиаде призеры будут сами надевать медали себе на шею.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь